Allemagne : l'accord sur les migrants est loin de régler tous les problèmes de Merkel

Tout n'est pas réglé en Allemagne malgré l'accord lundi 2 juillet sur la question migratoire entre Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur conservateur Horst Seehofer. "Les désaccords sont profonds et sur des questions qui vont beaucoup plus loin que l'aspect technique sur lequel ils ont trouvé un compromis ce soir. Et le compromis a été trouvé entre deux partis alors que la coalition allemande est composée de trois partis", explique Barbara Kunz, chercheuse à l'Institut français des relations internationales.

"La coalition a beaucoup souffert de cette dispute qui a duré des semaines entre ces partenaires. Tout cela ne va pas s'évaporer juste parce qu'il y a eu un accord sur un détail plutôt technique", ajoute-t-elle dans le "Soir 3".

L'extrême droite se frotte les mains

L'AfD (extrême droite) "revendique être à l'origine de cette crise. Tous les partis d'opposition montent dans les sondages sans une montée excessive de l'extrême droite toutefois", précise Barbara Kunz.

"L'opinion allemande est sceptique. Les Allemands ont voté pour Merkel parce qu'ils voulaient de la stabilité. Or, ils ont tout le contraire. Ils ne veulent pas sa chute en raison de sa politique à l'égard des réfugiés, mais les promesses de stabilité et de continuité de la chancelière ne sont pas tenues", conclut cette spécialiste de l'Allemagne.

