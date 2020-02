Allemagne : Angela Merkel renvoie un membre de son gouvernement favorable à une alliance avec l'extrême droite

Christian Hirte s'était ostensiblement félicité de l'élection d'un nouveau dirigeant grâce aux voix coalisées du parti démocrate-chrétien CDU de la chancelière allemande et de ceux du parti anti-migrants Alternative pour l'Allemagne (AfD).

Angela Merkel fait place nette. La chancelière allemande a congédié, samedi 8 février, un membre de son gouvernement après un scandale national provoqué par une alliance entre élus de droite modérée et d'extrême droite. Christian Hirte, secrétaire d'Etat du ministère de l'Economie et commissaire du gouvernement pour les territoires de l'est du pays, était depuis plusieurs jours sous le feu des critiques.

Il s'était ostensiblement félicité mercredi dans un message sur Twitter de l'élection d'un nouveau dirigeant pour l'Etat régional de Thuringe grâce aux voix coalisées du parti démocrate-chrétien CDU de la chancelière allemande et de ceux du parti anti-migrants Alternative pour l'Allemagne (AfD).

Un tabou politique brisé

Le partenaire social-démocrate des conservateurs d'Angela Merkel au gouvernement à Berlin avait réclamé la tête de Christian Hirte. La chancelière devait trancher dans le vif sous peine de voir sa coalition, déjà très fragile, exploser.

Le vote de Thuringe a créé un séisme dans le pays car il a brisé un tabou politique de l'histoire allemande d'après-guerre : le refus de la droite modérée de toute alliance avec l'extrême droite.

Les élus de Thuringe se sont affranchis de cette consigne, un acte jugé "impardonnable" par Angela Merkel cette semaine. D'autant que la chancelière est la principale cible politique de l'AfD depuis des années, suite à sa décision de laisser entrer plus d'un million de demandeurs d'asile en 2015 et 2016.