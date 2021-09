Allemagne : Angela Merkel, la chancelière aux quatre présidents français

Angela Merkel a répété les mêmes gestes avec quatre de nos présidents : de Jacques Chirac à Emmanuel Macron, sa coiffure n'a pas changé, et sa personnalité non plus. "Elle est solide, robuste, tenace mais lente", devise François Hollande. "Elle est froide dans le sens où elle vient de l'Est, je suis chaud au sens que je viens de la Méditerranée", analyse de son côté Nicolas Sarkozy. Angela Merkel et les présidents Français, c'est avant tout 16 ans de vie commune, entre bonne entente et tensions. Tout a commencé avec Jacques Chirac, adepte du baise-main.

Crises politiques et financières

"Madame Merkel a une qualité, c'est qu'elle ne dort jamais, pour elle la nuit n'est pas un problème. Je me souviens notamment de nuits de négociations avec Vladimir Poutine", relate l'ancien président François Hollande. Dans les épreuves, on se souvient de sa marque d'affection après les attentats. Nicolas Sarkozy se souvient quant à lui de la longue négociation pour ouvrir le carnet de chèques après la Chute de Lehman Brothers, comme lorsque la Grèce était au bord de la faillite.