Allemagne : deux cents ans après la naissance de Karl Marx à Trèves, une statue offerte par la Chine fait polémique

Plaisir d'offrir mais pas toujours joie de recevoir... A l'occasion du bicentenaire de la naissance de Karl Marx, la Chine a décidé d'offrir une statue en bronze de l’auteur du Capital à Trèves, où ce dernier a vécu jusqu’à ses 17 ans. Sauf que ce cadeau fait grincer des dents... près de trente ans après la chute du mur de Berlin.

VIDEO: Germany marks 200th anniversary of Karl Marx's birth by unveiling statue in his birth city of Trier, but celebrations risk being marred by protests over the divisive figure #Marx200 pic.twitter.com/T3ilXcD9HP