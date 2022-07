Sécheresse : une aridité qui frappe l'Europe du Sud

Incendies, sécheresse... C'est toute l'Europe du Sud qui souffre du manque d'eau. En raison du réchauffement climatique, les sécheresses se multiplient et arrivent de plus en plus tôt. L'Espagne et la Grèce luttent contre les incendies, et l'Italie a déclaré l'état d'urgence dans cinq régions du Nord.