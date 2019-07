Parlement européen : l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont ne pourra pas prendre ses fonctions d'eurodéputé

Le recours déposé par le leader des indépendantistes a été rejetté.

Carles Puigdemont ne peut pas siéger au Parlement européen. La Cour de justice de l'Union européenne a rejetté, lundi 1er juillet, le recours déposé par l'indépendantiste catalan. "On continue", a réagit l'intéressé sur Twitter, estimant que la représentation de "millions d'électeurs" était en jeu derrière son combat pour pouvoir prendre ses fonctions de député européen.

Continuem! Era molt difícil que s'admetés a tràmit i encara més que es concedissin cautelars. Estem preparats per la vista que se celebrarà properament: la representació de milions de votants està en joc, i també, el futur de la UE com a espai de democràcia exemplar https://t.co/Rxfo1Darnr — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 juillet 2019

Président de la Catalogne au moment de la tentative de sécession de 2017, Carles Puigdemont a été élu eurodéputé lors des élections du 26 mai. Mais recherché en Espagne, il ne s'est pas présenté mi-juin lors de la prestation de serment devant l'autorité électorale à Madrid, un retour en Espagne qui aurait entraîné son arrestation. Cette prestation de serment est une condition indispensable, selon la loi espagnole, pour devenir eurodéputé. Ancien "ministre" régional de Puigdemont, élu sur la même liste lors des européennes et installé comme lui en Belgique, Toni Comin est dans la même situation.

Un autre député européen est en prison

La semaine dernière, le président du parlement européen, Antonio Tajani, leur avait communiqué dans un courrier qu'ils ne pouvaient être considérés comme députés européens, étant donné qu'ils n'avaient pas prêté serment à Madrid. Des associations indépendantistes catalanes ont appelé à manifester mardi devant le parlement européen à Strasbourg en soutien aux élus indépendantistes ne pouvant pas siéger.

Au delà de Puigdemont et Comin, Oriol Junqueras, élu aussi le 26 mai, ne pourra pas non plus prendre ses fonctions d'eurodéputé. Jugé dans le procès des indépendantistes catalans, qui s'est achevé en juin à Madrid, Oriol Junqueras n'a pas été autorisé par la justice à sortir de détention provisoire pour prêter serment devant l'autorité électorale espagnole.