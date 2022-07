Catalogne : les touristes français affluent

La Catalogne est le troisième endroit qui enregistre le plus de réservations pour les vacances. Les prix sont très attractifs et attirent les nombreux touristes hexagonaux. "C’est vrai que depuis qu’on est là, on a rencontré beaucoup de Français. Quand on est sorti hier en boîte ou même quand on s’est promené, on entendait beaucoup de gens parler en français", témoigne une jeune Française. Que ce soit à Rosas ou à Lloret de Mar, les touristes français se font très nombreux.



De très nombreuses réservations

Pour les plateformes qui proposent des vacances, c’est une aubaine de voir autant de demandes de réservation. "L’anticipation et le déclenchement de l’été s’est fait plus tôt cette année que pour les années précédentes. En 2019, qui était notre année de référence, la Catalogne se situait onzième destination, cette année, c’est la troisième", indique Sébastien Venturini, directeur général d’une plate-forme de réservations en ligne.