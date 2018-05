Catalogne : l'acteur Viggo Mortensen rejoint une association indépendantiste

Aragorn veut se battre pour la Catalogne. L'acteur américain Viggo Mortensen, connu notamment pour ce rôle dans la saga du Seigneur des Anneaux, est devenu membre de la puissante association indépendantiste catalane Omnium Cultural, a annoncé l'organisation, jeudi 10 mai. "La famille d'Omnium s'agrandit tous les jours, et depuis aujourd'hui, nous avons l'honneur de compter l'appui de l'acteur Viggo Mortensen comme nouveau membre", a expliqué l'association sur Twitter.

La família d'@omnium cada dia és més gran i, des d'avui, tenim l'honor de comptar amb el suport de l'actor Viggo Mortensen com a nou soci. Gràcies per ser-hi, Viggo!



