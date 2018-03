L'Eurozapping : explosion mortelle en République tchèque, la France au coeur d'un scandale en Grande-Bretagne

Une explosion mortelle dans une usine chimique tchèque. Au sein de cette raffinerie au nord de Pragues, six employés ont été tués et nombreux autres blessés. Tous ont été victimes d'une explosion produite alors qu'ils nettoyaient une cuve de fuel. Ce drame est le plus important qu'ait connu la République tchèque dans une usine, depuis son indépendance en 1993.

Grève en Espagne, scandale outre-Manche

Ailleurs, des salariés d'Amazon en grève en Espagne. Remontés, les employés de la plus grande plateforme d'Amazon près de Madrid se rebellent. Pour la première fois, ils n'ont pas franchi le seuil de l'entrepôt, dénoncent des modifications de leurs conditions de travail et aspirent à être mieux payés. "Amazon ne nous a jamais augmentés et maintenant la direction veut nous enlever des jours de congés ainsi que de nombreux droits", déclare une manifestante. Prévu pour deux jours, le mouvement pourrait durer bien plus longtemps.

Un nouveau passeport britannique made in France. Brexit oblige, le document rouge va tourner bleu foncé et l'appel d'offres pour sa fabrication a été remporté par la société française, Gemalto. La Grande-Bretagne veut confier ce marché à la France pour économisé plus de 100 millions d'euros. Mais la décision suscite un tollé outre-Manche.

