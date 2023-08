Incendie à Tenerife : difficile bataille contre les flammes

Sur l’île de Tenerife aux Canaries, 225 pompiers luttent sans relâche depuis maintenant quatre jours contre un gigantesque incendie qui a déjà ravagé 5 000 hectares. Le point sur la situation avec Thibaud de Barbeyrac, envoyé spécial à Tenerife.

Loin de s’améliorer, la situation à Tenerife (Espagne), empire d’heure en heure. "Les fumées sont maintenant sur les villes qui sont le long de la côte, dans le nord de l’île et au-dessus de l’océan", décrit Thibaud de Barbeyrac, envoyé spécial à Tenerife. "Toute l’après-midi, nous avons vu les flammes descendre petit à petit des montagnes et se rapprocher des maisons. Plusieurs villages ont été évacués dans l’après-midi", rapporte Thibaud de Barbeyrac.

"Très peu de secouristes à pied"

Les prévisions ne sont pas bonnes "car les températures sont très élevées. On annonce plus de 33°C à l’ombre dans les jours qui viennent et il y a toujours du vent. Sur le terrain, nous avons croisé très peu de pompiers, nous avons vu des Canadair et des hélicoptères bombardiers d’eau, mais très peu de secouristes à pied. Il faut dire que les zones ici sont très escarpées, il est très compliqué de les atteindre à pied. La seule bonne nouvelle, c’est que pour l’instant, il n’y a aucune victime", indique Thibaud de Barbeyrac.