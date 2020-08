Fromages : à la découverte du Manchego espagnol

Le fromage le plus célèbre d'Espagne a le caractère et le goût intense de la fleur de la Mancha, le pays de Don Quichotte. Dans cette région aride du centre de la péninsule ibérique, la Manchega est l'aristocrate des brebis espagnoles. "C'est une race locale, très adaptée à ce climat très dur. L'hiver, on a des gelées matinales, et l'été, on peut avoir jusqu'à 46 ou 48 degrés", explique Jesus Candelas, berger.

L'un des laits les plus riches d'Espagne

Blanche ou noire, la Manchega se reconnaît à ses deux petites oreilles fines et tombantes. Au fil des siècles, les brebis ont mis en place toute une stratégie pour résister à la chaleur. Elles se regroupent en bouclier pour créer de l'ombre et protègent leur cerveau des fortes températures. Ces 2 000 brebis appartiennent à deux frères et sœurs qui ont repris la ferme familiale pour produire un Manchego dans la plus pure tradition locale. Après fermentation, le lait caillé est moulé à la main et pressé.

