Football : Antoine Griezmann change de dimension à Barcelone

Vendredi 12 juillet à 15 heures, le feuilleton Antoine Griezmann s'est officiellement terminé. Le site officiel du FC Barcelone a affiché une photo du joueur français avec la tunique du club catalan. Le Barça a déboursé 120 millions d'euros pour s'attacher ses services. Un transfert qui fait du natif de Mâcon (Saône-et-Loire) le deuxième français le plus cher, derrière Kylian Mbappé. "Le Barça, qu'on le veuille ou non, c'est encore un cran au-dessus en termes de marketing, en termes de visibilité. Il a déjà gagné beaucoup de choses, mais il pourra gagner encore plus de trophées", estime Antoine Maumon de Longevialle, journaliste pour L'Équipe.

Une irrésistible ascension

L'histoire d'Antoine Griezmann, c'est l'irrésistible ascension d'un joueur jugé trop petit par les recruteurs. "Je vois un gamin déjà qui était tout petit et tout blond donc il dépareillait un peu des autres (...) puis s'en est suivi des gestes techniques assez éblouissants", détaille Éric Olhats, recruteur de la Real Sociedad. Griezmann passera cinq ans au Pays basque puis cinq autres années à l'Atletico Madrid. À 28 ans, il va devenir le 22e Français du FC Barcelone. Il va devoir partager la lumière avec la star du club Lionel Messi. Il est attendu dès le weekend du samedi 13 juillet à Barcelone.

