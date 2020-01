Espagne : un mort, six blessés et un disparu dans l'explosion d'une usine chimique

Si les causes du drame ne sont pas encore connues, la Protection civile a assuré, de son côté, qu'aucune "substance toxique" n'avait été détectée dans les environs.

L'explosion s'est produite dans une usine chimique à La Canonja, une commune de la province de Tarragone (Catalogne, nord-est de l'Espagne). Selon les autorités régionales, une personne est morte, six ont été blessées et une est portée disparue depuis une explosion suivie d'un incendie survenue mardi 14 janvier, dans le complexe d'IQOXE (Industries chimiques d'oxyde d'éthylène).

Les pompiers ont indiqué qu'une trentaine d'équipes se trouvaient sur place pour éteindre l'incendie qui s'élevait d'un réservoir d'oxyde d'éthylène, et "refroidir les réservoirs voisins". Des vidéos montrant des grandes flammes et des des colonnes de fumée circulaient sur les réseaux sociaux.

Aucune "substance toxique" détectée dans les environs

Si les causes du drame ne sont pas encore connues, la Protection civile a assuré, de son côté, qu'aucune "substance toxique" n'avait été détectée dans les environs.

La personne qui a été tuée est morte à l'intérieur d'un bâtiment situé dans une ville proche du parc industriel, qui s'est effondré en raison de l'onde de choc, a précisé le Protection civile. L'explosion dans l'usine a fait six blessés, dont deux grièvement brûlés, et quatre autres avec des blessures plus légères.

Enfin, une personne qui travaillait sur place est portée disparue, selon les services du responsable régional de l'Intérieur.

Dans un premier temps, les autorités avaient demandé à la population de plusieurs localités voisines de se confiner chez elle, mais la mesure ne s'applique plus qu'à quelques zones dans l'environnement immédiat du parc industriel.