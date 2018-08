Espagne : plus de 300 personnes blessées dans l'effondrement d'une plateforme lors d'un festival

L'accident s'est produit lors d'un concert de rap. Neuf des victimes ont été hospitalisées.

L'effondrement d'une plateforme en bois a blessé 316 personnes à Vigo (nord-ouest de l'Espagne) lors d'un festival de musique, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 août. La structure s'est effondrée peu avant minuit, alors que le public assistait à un concert de rap.

"Parmi elles, en ce moment, nous avons neuf [personnes] hospitalisées", a précisé un responsable de la santé du gouvernement de Galice. "Il n'y a pas de risque vital mais un caractère de gravité avec fractures, traumatismes crâniens, pneumothorax." La grande majorité des victimes souffre de blessures plus légères comme des contusions.

Un rappeur avait demandé au public de sauter

C'est une plateforme en bois longue de 30 mètres, et large de 10 mètres, située au bord de l'eau, qui a soudainement cédé alors qu'elle était remplie de spectateurs. On ne connaît pas encore les causes de cet effondrement, a indiqué le maire de Vigo.

"Le sol est descendu comme dans un ascenseur. Cela a duré cinq secondes", a témoigné une festivalière dans El Faro de Vigo. "Il s'est dérobé et nous sommes tous tombés. Les gens me tombaient dessus." Selon des témoignages recueillis par ce journal local, l'accident s'est produit durant la première chanson du rappeur Rels B, qui avait demandé au public de sauter.