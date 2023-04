Espagne : deux personnes tuées lors d'un incendie provoqué par un plat flambé dans un restaurant

Le feu a également fait dix blessés, dont six ont été hospitalisés dans un état grave.

Deux personnes ont été tuées et dix autres blessées dans un incendie qui s'est déclaré, vendredi 21 avril dans la soirée, dans un restaurant italien de l'ouest de Madrid (Espagne). Parmi les dix blessés, six "ont été transférés dans un état grave vers différents hôpitaux de Madrid", a précisé un responsable du service des urgences de la capitale espagnole. Les quatre autres ont été plus légèrement touchés.

Selon des témoins cités par le quotidien El País (lien en espagnol), l'incendie s'est déclaré alors qu'un serveur s'apprêtait à flamber un plat dans la salle du restaurant. "Il tenait l'assiette brûlante dans une main et le chalumeau dans l'autre. Il est passé à proximité des plantes et, en quelques secondes, tout a brûlé", a raconté une cliente au journal. Selon un syndicat cité par La Vanguardia (lien en espagnol), l'une des deux victimes était "employée dans le restaurant".

"On ignore encore les causes exactes de l'incendie", qui était "d'une forte intensité", a déclaré le maire de Madrid, José Luiz Martinez Almeida, lors d'un point presse samedi matin. Les pompiers ont précisé qu'ils avaient été en mesure d'intervenir rapidement car leur caserne se trouvait à environ 400 mètres du lieu du sinistre. "Les gens sont [venus] en courant ", c'est pourquoi "notre temps de réponse a été très rapide, car la moitié de nos équipes a gagné les lieux en courant et l'autre avec nos véhicules", a expliqué Carlos Marín, chef de l'équipe de garde de la caserne. Une enquête a été ouverte et confiée à la police nationale.