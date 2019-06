Espagne : des vignes plantées en altitude pour faire face à la sécheresse

Du raisin cultivé dans les montagnes catalanes. À Tremp (Espagne), à 1 000 mètres d'altitude, des grappes de raisins à foison, auparavant cultivées en plaines. La chaleur rend le fruit trop sucré et trop alcoolisé. "Ici en hauteur, on a une maturation plus lente, car les nuits sont plus fraîches. Du coup le produit qui en sort est meilleur. Dans la vallée les températures chaudes de l'été commencent à être un problème pour la vigne", développe Xavi Admella, responsable de l'exploitation à Tremp.

Le changement climatique inquiète

La hausse régulière des chaleurs laisse perplexe le propriétaire de l'exploitation, l'un des plus grands acteurs du vin en Catalogne. Dans les laboratoires de l'entreprise, des dizaines d'échantillons comportant des variétés de raisin presque disparues. Et plus résistantes que les cépages actuels. "Nous avons notre laboratoire de culture in vitro avec des variétés que nous avons récupéré et qui pourraient nous aider à contrer les effets de ces hautes températures", détaille Sandra Sabate, ingénieure viticole.

Le JT

Les autres sujets du JT