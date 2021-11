Espagne : des milliers de hameaux sont à vendre

À la frontière des Asturies et de la Galice, dans une région rurale et isolée du nord-ouest de l'Espagne remplie de petits villages, Elvira Fafian, agent immobilier, fait visiter un des nombreux hameaux abandonnés à vendre. Cinq bâtiments et l'ancien grenier à grain peuvent s'acheter pour 75 000 euros. C'est moins cher qu'un studio à Paris, mais l'état de délabrement est avancé.

Pas de quoi refroidir les acheteurs potentiels, de plus en plus nombreux selon l'agent, qui s'est spécialisée dans ce type de vente. "Il y a un désir de retour vers le monde rural. Il y a plein de gens avec de bonnes idées. On aimerait aussi que des entreprises s'installent en misant sur le télétravail", explique-t-elle.



Exode rural massif et brutal

Entre 1950 et 1970, les campagnes se sont vidées plus vite que partout ailleurs en Europe. Les Asturies ont été particulièrement touchées avec des dizaines de hameaux dépeuplées. Il y en aurait plus de 3 000 dans toute l'Espagne. Neil Christie, un Britannique qui a acheté en 2005, ne cesse de rénover son hameau tout seul. Le but est d'en faire un gîte rural. Il ouvrira à l'été 2022.