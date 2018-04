Espagne : à Tenerife, un village 100% propre

Au sud de l'île de Tenerife (Espagne) existe un centre de recherche unique au monde. Depuis 27 ans, des ingénieurs produisent des énergies propres. Un village est même garanti 100% sans rejet polluant. De multiples éoliennes y sont disposées et des panneaux solaires s'étalent sur une superficie égale à 55 terrains de foot. Les maisons, construites en terre cuite, en bois ou en roche volcanique, sont semi-enterrées pour garder la chaleur l'été, et sont toutes autosuffisantes en énergie.

Des voitures qui renvoient le surplus d'électricité

Certains logements sont même à énergie positive, ce qui signifie qu'ils produisent plus d'énergie que ce dont elles ont besoin. D'anciennes batteries de voiture reconditionnées servent à générer de l'énergie et les voitures font même partie de l'écosystème. Elles se rechargent rapidement et renvoient même le surplus d'électricité aux foyers lors des heures de pointe, notamment le soir, au moment où les gens rentrent du travail.

