Espagne : 11 personnes détenues après s'être enfuies d'un avion lors d'un atterrissage d'urgence

La police de Palma de Majorque a interpellé, samedi 6 novembre, 11 personnes qui se sont enfuis d'un avion ayant atterri la veille en urgence à l'aéroport de la ville, l'un des plus fréquentés d'Espagne dans l'archipel des Baléares, ce qui a engendré de nombreuses perturbations. L'avion, qui effectuait un vol entre le Maroc et la Turquie, a été dérouté à 19 heures vendredi vers Palma de Majorque en raison du malaise supposé d'un passager, a expliqué la Garde civile à l'AFP.

Une vingtaine de passagers se sont enfuies

Pendant l'évacuation du voyageur soi-disant malade, une vingtaine de passagers ont profité de l'occasion pour s'enfuir de l'avion en courant sur le tarmac. La police et la Garde civile ont immédiatement entamé les recherches dans l'aéroport, paralysant ses activités qui n'ont pu reprendre qu'aux alentours de minuit, après 4 heures d'interruption, selon les autorités aéroportuaires espagnoles.

D'après le quotidien El Pais, les enquêteurs travaillent sur l'hypothèse d'un coup monté en vue d'entrer illégalement en Espagne. "Pour l'heure, 11 personnes ont été retrouvées par la police et la Guardia Civil", a confirmé un porte-parole du gouvernement local. Au moins neuf autres personnes étaient toujours en fuite, selon les autorités. Le passager qui s'était plaint d'un malaise a été transporté à l'hôpital, où il a été déclaré en parfaite santé et arrêté par la police pour "aide à l'immigration illégale et infraction à la loi sur les étrangers", selon le journal.