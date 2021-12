Éruption volcanique à la Palma : 87ème jour plus tard, il gronde encore

Les images sont à peine croyables mais bien réelles. À la Palma (Espagne), le paysage est gris, les routes et les toits sont recouverts de cendre. Les engins s'affairent à évacuer ces couches impressionnantes afin que les habitants puissent circuler. Le village semble totalement avalé par l'éruption du volcan. Tous les habitants ont été évacués et seule l'armée est restée sur place afin de dégager les toits de certaines maisons.

Des dégâts à 900 millions d'euros

Cette éruption qui arrive à son 87ème jour est la plus longue qui ait été enregistrée sur l'île espagnole. Ces treize semaines sans interruption, ont eu pour conséquence l'évacuation de 7 000 personnes, et des dégâts dont la somme s'élève à 900 millions d'euros. Si le cratère du volcan Cumbre Vieja semble calmé depuis 24 heures, il grondait encore le 13 décembre dernier, obligeant les habitants à se confiner à cause de l'excès de dioxyde soufre dans l'air. Les conséquences économiques sont dramatiques pour l'île qui vit essentiellement du tourisme.