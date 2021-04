Désintox. Espagne : non, un mineur étranger isolé ne touche pas 4700 € par mois

Mardi 4 mai, les Madrilènes éliront le Parlement de leur région. Alors que la campagne est déjà très tendue, le parti d’extrême droite Vox n’hésite pas à propager des chiffres fantaisistes pour mobiliser ses électeurs.

S’attaquant à son thème de prédilection, l’immigration, le parti n’a pas hésité à publier une affiche électorale comparant ce que percevrait un étranger mineur non accompagné et une Espagnole à la retraite : « Un Mena : - traduction un mineur Isolé - 4700 euros par mois ! Ta grand-mère : 426 euros de retraite par mois » affirme le slogan placardé dans le métro de Madrid, en reprenant au passage un acronyme dépréciatif pour désigner ces jeunes.

Alors que la propagande de Vox suggère que c’est ce qu’empochent ces deux catégories de personnes, il s’agit en fait, pour les mineurs, que d'une estimation, par ailleurs douteuse. La tête de liste du parti a expliqué avoir divisé le total des subventions accordées aux centres hébergeant des mineurs non accompagnés par le nombre de jeunes étrangers concernés pour calculer combien chacun d’entre eux coûteraient chaque année au gouvernement autonome.

Sauf que le calcul est bien trop simpliste. Tous les mineurs ne sont pas accueillis dans des centres, ils peuvent aussi être en familles d’accueil. Et ces centres, par ailleurs, n’accueillent pas que des étrangers. Sur 3 709 mineurs aidés par la communauté de Madrid, 2 637 sont Espagnols et 1 072 étrangers. Parmi ces derniers, 269 seulement sont des mineurs étrangers non accompagnés. Selon plusieurs sources contactées par le journal La Vanguardia, certains mineurs ne perçoivent que 40 euros d’allocation par mois. 100 fois moins que ce que suggère l’extrême droite.

