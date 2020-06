Cinéma : Madrid rouvre les salles

Après trois mois dans le noir, la lumière s’allume enfin. Dans ce cinéma légendaire du centre de Madrid (Espagne), ce client est l’un des premiers à retirer son billet. "J’aime simplement être dans la salle avec l’écran et les gens, je n’aime pas voir des films à la maison", confie un spectateur. "La télévision peut être agréable, mais il vaut mieux aller au cinéma et en profiter", indique une jeune femme. Comme ailleurs, le port du masque et la distanciation sociale sont obligatoires. Malgré une capacité réduite à un tiers des sièges, la séance affiche complet.

Ouverture le 22 juin en France

"Nous avons une réponse extraordinaire du public, les cinquante sièges de la séance de cet après-midi ont été vendus depuis hier. Nous n’avons plus que deux billets pour la séance de demain", précise Ruben Guttierez, directeur de la Fondation société générale des auteurs et éditeurs. Avant le début de la séance, certains en profitent pour immortaliser l’instant. En France il faudra encore patienter jusqu’au 22 juin avant de voir un film sur grand écran.

