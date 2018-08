Attentat de Barcelone : le point sur l'enquête

Un an après l'attentat qui a frappé la ville de Barcelone (Espagne), le 17 août 2017, les enquêteurs sont convaincus que les terroristes préparaient une attaque de plus grande envergure. De multiples cibles étaient visées. La veille des attaques, la base arrière des terroristes a explosé. Les enquêteurs ont retrouvé des photos où on les voit préparer des ceintures explosives et amasser des centaines de bonbonnes de gaz.

Le donneur d'ordre reste introuvable

Cinq jours avant l'attaque, les photos retrouvées montrent les terroristes prendre la pause devant un bus de touristes stationné devant la Tour-Eiffel, à Paris. Faisait-il des repérages ? Tout semble indiquer que les terroristes voulaient cibler plusieurs monuments comme la Sagrada Familia de Barcelone (Espagne). Leurs plans auraient été déjoués par l'explosion de leur base. La plupart des terroristes sont morts, trois sont en prison et le donneur d'ordre reste introuvable.

Le JT

Les autres sujets du JT