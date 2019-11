Zéro déchet : "McDonald's fait des efforts mais ce n'est pas sa priorité"

Sur les 122 McDonald's qui ont été visités par l'association "Zéro déchet au McDo", 32% seulement étaient équipés de poubelles de tri.

Le mouvement #zerodechetaumcdo publie jeudi 14 novembre un "rapport McPoubelle", dans lequel il dénonce l’absence de poubelles de tri dans la majorité des restaurants McDonald’s. Entre le 20 octobre et le 12 novembre, 122 McDonald's sur les 1 464 que compte la France ont été visités. 32% seulement étaient équipés de poubelles de tri. Six restaurants étaient en cours de mise en conformité. "McDonald's fait des efforts mais que ce n'est pas leur priorité", explique jeudi sur franceinfo Marine Laclautre, citoyenne militante à l’origine d’une pétition "Zéro déchet au McDo !".

Pourquoi vous focaliser sur les poubelles de tri ?

Marine Laclautre. C'est ce que l'on peut le plus facilement vérifier en tant que citoyen, c'est-à-dire que l'on n'a pas le pouvoir de vérifier ce qui se passe dans les cuisines. En revanche, les poubelles de tri, c'est très facile de demander aux gens d'aller dans les McDonald's prendre des photos et de nous dire [de quel restaurant il s'agissait].

Avez-vous demandé des explications à McDonald's ?

Je n'ai plus de nouvelles de McDonald's. J'avais eu un premier contact avec eux au mois de mars. Ils m'ont donné plusieurs rendez-vous qu'ils ont reportés et cela fait quelques mois qu'ils ne me répondent plus du tout. J'espère qu'ils réagiront, même pour me contredire, et qu'ils auront leurs propres chiffres et qu'ils nous les dévoileront.

Pourquoi vous focaliser sur McDonald's alors qu'il y en a d'autres ?

Mon but ultime c'est que tous se mettent au zéro déchet. Mon histoire personnelle a commencé à McDonald's et c'est aussi le leader du marché. Je me dis que si le leader change, les autres suivront plus facilement derrière.

McDonald's lance un gobelet sans paille et sans plastique. Qu'en pensez-vous ?

Ce n'est pas suffisant, mais je ne vais pas leur jeter la pierre parce que je pense qu'ils essaient de prendre en considération les demandes écologiques de la population. Pour moi, ils sont encore en retard. Apparemment, cette espèce de couvercle de gobelet serait dans une espèce de carton, donc sans doute recyclable, mais on n'a pas beaucoup plus d'informations. Ce n'est pas assez par rapport à tous les déchets qu'ils produisent, un kilo de déchets par seconde en France.

Brune Poirson fixe un objectif de 70% d’ici la fin de l’année aux enseignes de restauration rapide. La France est le 2e marché de McDonald’s dans le monde, avec 1 800 000 repas servis par jour. Allez-vous continuer votre enquête ?

Oui, notre rapport sera évolutif jusqu'à la fin de l'année et après jusqu'à fin 2021 puisque 100% du tri doit être fait d'ici fin 2021. McDonald's fait des efforts mais que ce n'est pas sa priorité.