Yvelines : une fuite de pétrole se répand sur des champs agricoles

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Dans les Yvelines, la pollution de plusieurs hectares de champs par une fuite de pétrole inquiète. Un pipeline de Total défectueux est à l'origine de l'accident, et si le groupe pétrolier assure maîtriser la situation, il verrouille la communication à ce propos. En attendant, et sur des kilomètres à la ronde, un périmètre de sécurité est établi et les équipes des pompiers et de Total pompent le pétrole resté en surface.

Total prendra en charge la remise en état

Sur des images aériennes, on peut constater des taches noires sur des champs agricoles. "J'ai une parcelle qui est impactée, ça veut dire pas de récolte pour la moisson à venir. Et je ne sais pas quel sera le rendement pour les récoltes à venir", explique Jérôme Corby, agriculteur. Total a assuré que la remise en état des terrains affectés sera entièrement prise en charge par la compagnie. Pa railleurs des ruisseaux sont aussi touchés par la fuite.

Le JT

Les autres sujets du JT