VIDEO - Vietnam : Hang Soon Dong, la porte vers un autre monde

L'entrée de Hang Soon Dong a été découverte par accident en 1990, au coeur du Parc national de Phong Nha - Kẻ Bàng, par un habitant local. Mais celui-ci ayant perdu ses repères en retournant signaler sa découverte, il a fallu attendre 2009 pour de nouveau localiser ce lieu incroyable. L'intégralité de la grotte a été étudiée et explorée l'année suivante.

La grotte est si grande qu'on peut y trouver une jungle, une rivière, des nuages, et même tout un écosystème. Elle mesure neuf kilomètres de long et atteint deux-cent mètres de haut. Elle est donc plus grande qu'un immeuble de...quarante étages. Sa plus grande salle, un vaste espace de deux-cent mètres de haut sur cent de large, pourrait même accueillir tout un quartier de New York !

Un lieu exceptionnel mais peu visité

Dans cette grotte, on peut également trouver des perles des cavernes aussi grosses que des ballons mais aussi des stalagmites de 70 mètres de haut. L'accès aux touristes a été autorisé en 2013 mais il reste très limité.

Un seul opérateur touristique y organise des expéditions. Chacune d'entre elles dure pas moins de cinq jours, dont deux rien que pour atteindre l'entrée de la grotte en traversant la jungle. À ce jour, on estime qu'il y aurait plus de personnes ayant vu le sommet de l'Everest que l'extrémité de cette antre.