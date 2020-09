VIDEO. Vélo contre auto : quand deux mondes se rencontrent

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Toulouse et son agglomération, en forte croissance comme la plupart des grandes villes, accueille 15 000 nouveaux venus chaque année… qui vont perdre l'équivalent de cinq jours par an dans les bouchons. Car dans la préfecture de Haute-Garonne, tout n'est pas rose pour les automobilistes. Pourtant, plus de la moitié d'entre eux utilisent leur véhicule tous les jours. Seuls, la plupart du temps. Une culture du tout-voiture encore bien ancrée...

Au volant de sa Porsche, Xavier enchaîne les rendez-vous aux quatre coins de l'agglomération toulousaine. Cet entrepreneur ne se déplace qu'en voiture : les transports en commun, pour lui, "selon où on habite, selon l'activité professionnelle, ça peut être compliqué". Les bouchons ne le dérangent pas, il en profite pour "faire le point sur sa journée, décompresser". Même coincé entre deux camions, il ne voit rien d'anxiogène à son mode de transport.

"Actuellement, le vilain petit canard, c'est moi !"

Ce soir-là, pour "Envoyé spécial", il a embarqué Jean-Marc, un cycliste à la fibre écolo, le temps de son trajet de retour quotidien. Ils vont mettre trois quarts d'heure pour parcourir... 6 kilomètres. "Eh bien, je ne t'envie pas !" souffle son passager.

Lui ne se souvient même pas de son dernier embouteillage... Cet ingénieur en informatique a renoncé à l'automobile depuis quinze ans. Sur son vélo, il parcourt entre 12 et 15 kilomètres par jour. Quant à Xavier, il est parfois exaspéré par la façon de conduire de certains cyclistes et, surtout, lassé d'être montré du doigt comme pollueur. "Actuellement, le vilain petit canard, c'est moi !" s'insurge-t-il.

"Conditionné à avoir une voiture dès 18 ans"

A travers Xavier et Jean-Marc, "Envoyé spécial" a fait se rencontrer deux mondes que tout oppose. Un homme pressé, "conditionné à avoir une voiture dès [s]es 18 ans", issu d'un milieu rural où elle est indispensable "pour trouver le premier job, pour [s]e rendre sur le lieu de [s]es études, pour faire les courses"... et un amoureux du grand air qui rêve d'une ville plus saine, où les automobiles seraient reléguées au parking.

