VIDEO. Tous inondables ?

Un Français sur quatre vit aujourd’hui en zone inondable. Le changement climatique n'est pas seul en cause : depuis des dizaines d’années, on construit sur des zones à risque, et des surfaces naturelles sont "bétonnées", laissant l'eau ruisseler et se transformer en torrents meurtriers. Un reportage d'"Envoyé spécial".