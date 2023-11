À Nairobi, les délégations de 175 pays se sont réunies sous l'égide de l'ONU pour négocier le traité mondial pour mettre fin aux déchets plastiques. Les négociations se sont terminées sur fond de désaccord entre les ONG et les réprésentants de l'industrie de la pétrochimie, alors que la question de la lutte contre le plastique reste cruciale.

Un sommet très attendu et pourtant décevant pour beaucoup. Les négociations internationales contre la prolifération des déchets plastiques ont pris fin dimanche 19 novembre au Kenya. Les ONG environnementales qui défendaient la réduction de 75 % de la production plastique d’ici à 2040 accusent certains pays d’avoir bloqué les discussions.

L’enjeu de ces négociations était de taille, car le plastique, issu de la pétrochimie, est partout. On vous explique pourquoi est-ce que la lutte contre le plastique est cruciale pour l'environnement.

Pourquoi faut-il se débarrasser du plastique ?

Le plastique n’est pas biodégradable et donc génère une énorme quantité de déchets : c'est l'équivalent d'un camion poubelle qui est déversé dans l'océan chaque minute et au total ce sont 400 millions de tonnes de plastique qui finissent dans l'océan chaque année.

Autre problème, la majorité du plastique est fabriqué à partir d’énergies fossiles, comme le pétrole. Sa production est donc très polluante.

Enfin, cette pollution perturbe la biodiversité, car les animaux avalent du plastique via l’eau ou la nourriture qu'ils consomment. Et une étude de l’Université de Newcastle estime même qu’un humain ingère 5 grammes de plastique par semaine via son alimentation.

Comment se débarrasser du plastique ?

Du côté des gouvernements et institutions, il faudrait créer des lois contre le plastique et les faire appliquer, comme le défend Surfrider Europe, à l’image de l’interdiction de la production de certains types de plastiques. L'Union européenne a déjà décidé l’interdiction des produits pour lesquels il existe des alternatives. Comme les pailles, les cotons-tiges, la vaisselle jetable…



Les Etats et institutions pourraient aussi encourager l’éco-conception, c'est-à-dire la production de produits en les pensant de l’extraction des matières premières jusqu’à leur destruction, pour favoriser le réutilisable, le re-remplissage, la réparation…



De leur côté, les industriels pourraient penser les produits avec le moins de plastique possible, par exemple en limitant l’emballage.



Ils pourraient également développer des solutions de réemploi, comme des systèmes de consigne pour le verre, les emballages plastiques pour la restauration, ou encore la cosmétique.