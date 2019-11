VIDEO. Ni tige, ni feuilles, ni racines… Voici la \"fleur-cadavre\"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Voici la plus grande fleur au monde : la rafflesia arnoldii. Elle peut mesurer près de 1 mètre et peser jusqu'à 11 kilogrammes. C'est aussi l'une des plus odorantes : ses émanations sentent la viande pourrie, ce qui lui vaut parfois la dénomination de "fleur-cadavre". Cette odeur provient du disque corollaire qui libère de grandes quantités de phéromones afin d'attirer les insectes pour la pollinisation.

Cette plante n'a ni tige, ni feuille, ni racine, ni chlorophylle, qui permet aux plantes de réaliser la photosynthèse. C'est ce qu'on appelle une espèce parasite puisqu'elle vit forcément au dépend d'un autre organisme, le tetrastigma dans ce cas. La rafflesia arnoldii se développe dans les tissus de sa plante hôte où elle puise l'eau et les nutriments dont elle a besoin. Avant floraison, sa présence est insoupçonnable. Ce n'est qu'après 1 à 2 ans de développement qu'un bouton apparaît duquel va sortir la fleur à 5 pétales. Une fois ouverte, la fleur ne vit que quelques jours, ce qui rend difficile son observation. On retrouve cette plante uniquement dans les forêts humides d'Indonésie et de Malaisie et malgré les nombreux essais menés par des jardins botaniques, Rafflesia arnoldii reste très difficile à cultiver hors de son milieu naturel.