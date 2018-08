VIDEO. Mais le sable... C'est quoi ?

Différent selon la zone géographique

Le sable peut être n’importe quoi, dès que cette chose a été réduite en miettes par l’érosion. Techniquement, il s’agit d’un matériau plus fin que le gravier mais plus épais que le limon. Il peut avoir différents aspects et être fin, épais, blanc, noir, jaune, rouge et même vert.

Véritable témoin de la zone géographique d’où il provient, il peut être riche en quartz ou en roches volcaniques. Le sable commun, lui, est essentiellement composé de quartz et il est remonté sur les côtes par les cours d’eau. De plus, le sable est en partie composé de la faune locale, transformée en fossiles microscopiques, à l’image des foraminifères, mollusques ou éponges.

Troisième ressource la plus consommée au monde derrière l’air et l’eau, l’industrie du sable représente pas moins de 70 milliards de dollars par an.