Durée de la vidéo : 3 min

Le 9 septembre, le Maroc est touché par un violent séisme de magnitude 6,8. Plus de 2 800 morts ont été recensés. Dans les petites villes, la solidarité s’organise pour venir en aide aux victimes.

Le média Brut s’est rendu sur place pour partir à la rencontre des personnes qui sont les plus touchées par le séisme de magnitude 6,8, qui s'est déroulé au Maroc le 9 septembre. Ces personnes résidaient dans des villages extrêmement isolés, à plus de 4 heures de Marrakech. Leur maison s'est effondrée, de nombreuses victimes sont à déplorer, et ceux qui ont survécu n'ont jamais vu les opérations de secours. “Il n’y a personne qui leur a apporté de l'alimentaire, ni rien, là, on va leur filer tout ce qu'on a dans le coffre”, explique une personne. Dans ces zones les plus sinistrées, une distribution alimentaire a été organisée pour venir en aide aux victimes qui ont tout perdu.