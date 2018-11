VIDEO. L'interdiction d'un spot racontant l'histoire d'un orang-outan chassé de sa forêt à cause de l’huile de palme fait polémique au Royaume-Uni

Le dessin animé racontait l'histoire d'un petit orang-outan chassé de son habitat naturel par les pelleteuses œuvrant à la production d'huile de palme et se réfugiant chez une petite fille. Mais ce spot publicitaire de Noël de la chaîne de supermarchés Iceland a été banni de la télévision britannique. "Vous ne verrez pas notre publicité à la télévision, parce qu'elle a été interdite", a rapidement dénoncé Iceland sur les réseaux sociaux, vendredi 9 novembre. Cette décision a provoqué une polémique. Une pétition a même été lancée (en anglais) pour l'annuler.

You won’t see our Christmas advert on TV this year, because it was banned. But we want to share Rang-tan’s story with you…

Will you help us share the story?https://t.co/P8H61t6lWu