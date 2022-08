brut

Ludovic est éboueur pour la mairie de Paris et pendant ses vacances, il a décidé de faire le tour de sa ville pour ramasser les déchets et faire de la sensibilisation. Brut l’a suivi pour une journée.

“Moi, j’ai la chance d’être à Paris. On ne peut pas souiller cette ville comme ça. Paris, c’est l’une des plus belles capitales du monde. Pour moi, hein. Vous êtes libres de ne pas être d’accord". Amoureux de sa ville, cet éboueur a décidé de tout faire pour la garder propre.

Pendant 3 jours, Ludovic, éboueur pour la mairie de Paris, s’est lancé un défi : collecter les déchets en faisant le tour des boulevards Maréchaux. Sur son temps libre, il déambule dans les rues de la capitale afin de ramasser et collecter les déchets, mais aussi sensibiliser les gens à l’importance de la propreté.

“Je vais ramasser, collecter les déchets tout autour de Paris. Je vais faire le tour de Paris par les Maréchaux. Et puis sensibiliser les gens, en fait, et qui que ce soit”, explique-t-il. Pour réaliser ce challenge, il se balade avec son sac à dos dans lequel il a mis sa tente, son duvet, et son tapis de sol. Au total, l’éboueur prévoit de parcourir près de 35 kilomètres en seulement trois jours.