VIDEO. Des images rares de la tribu autochtone des Awá

Des images rares d'un membre d'une tribu autochtone encore non-contactée, les Awá, ont été filmées dans l'État du Maranhão, au Brésil, plus précisément dans la réserve Araribóia. "Les tribus isolées vivent aujourd'hui dans des zones où elles sont exposées à une violence directe, or ce sont les derniers endroits où elles peuvent se réfugier", explique Uriá Garcia, anthropologue.

Ils souffrent de la faim, de la soif, de la tristesse, du manque de famille, de partenaires dans le mariage", regrette l’anthropologue. Uriá Garcia

Les Awá sont l'un des peuples autochtones les plus menacés au monde. Le sort de la réserve est aujourd'hui mis en péril par la déforestation, les mines et le trafic de drogue. Si beaucoup des Awá ont dû quitter la forêt, quelques uns sont restés et vivent en totale isolation.

Ces images ont été tournées par des membres de la tribu voisine des Guajajara, alors qu'ils étaient partis chasser. En diffusant ces images, ils espèrent confirmer la présence des Awá Guajá dans la forêt et mobiliser la communauté internationale autour de sa protection.