Bienvenue au Smicval, un supermarché où tout est gratuit. L'objectif : donner des choses en bon état et de prendre ce qu'il vous plaît. Ça se passe à Vayres en Gironde. Les habitants peuvent profiter de ce supermarché du troc. Un projet initié par Nicolas. "Ça fonctionne comme un supermarché avec une maison des objets, un préau des matériaux. On vient déposer des déchets dans des rayons et on peut aussi récupérer autant d'objets dans ces rayons soi-même et de façon gratuite", explique-t-il.

Les déchets de 138 communes de la Gironde y sont traités

Ce supermarché, inédit en France, a ouvert en 2017 à la place d'une déchetterie et traite les déchets de 138 communes de la Gironde. "Les 210 000 habitants, ils produisent l'équivalent du poids de la Tour Eiffel tous les mois. La moitié est valorisée, la moitié est définitivement détruite, éliminée. Et donc, il y avait urgence à créer un équipement comme celui-ci pour redonner le pouvoir aux habitants, à les re-responsabiliser et leur redonner le pouvoir de choisir s'ils veulent consommer différemment ou pas", explique Nicolas. Pour donner du matériel ou en récupérer, les habitants ont une carte. "Ils peuvent venir et avec leur carte, ils ont accès autant qu'ils le souhaitent à l'équipement. Pourquoi ? Parce qu'ils le financent. Ils le financent sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et c'est ce qui faisait fonctionner la déchetterie et c'est ce qui fait fonctionner le Smicval Market", développe Nicolas.

Deux autres projets comme celui-ci sont en cours dans la région.