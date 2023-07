Les chercheurs du CNRM et de Météo France étudient les différences de température entre la ville et les parcs pour aider les populations à s’adapter face au dérèglement climatique.

Le réchauffement climatique a pour conséquence d'entraîner une augmentation de situations de fortes chaleurs dans les villes. Selon Aude Lemonsu, directrice de recherche au CNRM, ce dérèglement causerait des impacts sanitaires pouvant aller jusqu’à la mort, qui est notamment en hausse. Dans ce cadre, Marine Goret, ingénieure de recherche au CNRM, effectue des relevés météorologiques de la température de l’air, de l’humidité et du vent dans le parc Montsouris, afin d'étudier l’effet de rafraîchissement des parcs. “L'intérêt des mesures qu'on fait ici, c'est de quantifier combien de degrés on va gagner, en fonction des parcs, en fonction aussi de l'humidité du sol et de la taille du parc.”, indique-t-elle.

“On voit bien l'intérêt de la végétation”



L’ingénieure observe une perte de 4 degrés en 4 heures dans le parc, en raison de la végétation qui, avec l’humidité dans le sol, va permettre un rafraîchissement plus rapide de l’espace plutôt qu’en ville sur un sol bétonné. “La journée, il n'y a pas de grande différence finalement entre un parc et le béton, mais globalement, la température de l'air est la même, à quelque chose près. Par contre, la nuit, on voit plusieurs degrés de différence. On peut aller jusqu'à 7 ou 8 °C, dans, par exemple, le bois de Vincennes.”, explique Jean-François Ribaud, ingénieur de recherche à l'IPSL. Selon lui, ces mesures sont donc nécessaires pour permettre aux collectivités d’agir sur le climat.