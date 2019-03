VIDEO. Comment les arbres communiquent entre eux : découvrez le "réseau internet" de la forêt

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le saviez-vous ? En forêt, les arbres ne restent pas plantés là comme des souches. Ils interagissent, communiquent, développent des relations d'entraide avec leurs proches, et même avec ceux qui se trouvent à de plus grandes distances. Et cela grâce au "réseau internet de la forêt", comme l'appelle ce forestier allemand. Il a détaillé ses étonnantes découvertes dans un livre devenu un succès planétaire, La Vie secrète des arbres (éd. Les Arènes).

Pour "Envoyé spécial", Peter Wohlleben nous donne des explications in situ dans cet extrait du magazine. Sous les feuilles mortes, des champignons. Sur ces champignons, des filaments blancs. "C'est ça qui relie les arbres entre eux. A travers ce réseau, ils échangent des informations, qui leur permettent par exemple de se préparer en cas d'attaque."

Une stratégie de défense collective

Un réseau qui prouve l'intelligence des arbres : ils sont capables d'appliquer une stratégie collective pour se défendre face aux agressions. Exemple : quand un animal commence à manger des feuilles, l'arbre attaqué envoie aussitôt un signal. Sous quelle forme ? Comme pour le corps humain en cas de blessure, il s'agit d'une impulsion électrique.

Chez les arbres, elle se répand à la vitesse d'un centimètre par minute. Grâce aux racines et au réseau de champignons, le message se diffuse aux arbres des alentours. Quand ils reçoivent l'alerte, ils comprennent le danger : ils se mettent aussitôt à sécréter des anticorps qui vont gâcher le repas de leur prédateur. Malin… un tanin amer rendra leurs feuilles immangeables, et l'animal se détournera face à cette défense organisée.

