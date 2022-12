Pour sensibiliser sur la fonte des neiges éternelles, la militante Camille Étienne a réalisé un nouveau court-métrage. Intitulé “Glacier”, elle s’est entourée d’un orchestre de musiciens. Brut vous présente les coulisses de cette réalisation.

“Ça a été la chose pour laquelle je me suis dit: ‘Là, à la fin du siècle, il n’y aura plus de glaciers terrestres si on continue comme ça.’” Camille Étienne, activiste écologiste française, a voulu rendre hommage aux montagnes dans son dernier court-métrage, “Glacier”. Déjà disponible sur Youtube, la jeune femme est entourée d’un orchestre de 35 musiciens, pour donner corps à son message. “Les glaciers, c’est les premiers témoins du réchauffement climatique chez nous, parce qu’ils fondent à une vitesse hallucinante, en même temps ce sont des réservoirs d’eau potable pour plein de gens”, explique la jeune femme.

“On est avec la nature, il y a besoin d’humilité et d’humain”

Un véritable challenge pour les musiciens, comme le détaille Daniel Sicard, compositeur de la bande originale du court-métrage, et chef du “Curieux orchestre”. “On travaille sur des instruments de mauvaise qualité pour ne pas abîmer leurs bons instruments. Il y a du vent, on doit bosser par cœur… C’est la première vidéo où, pour moi, le making of a quasiment autant d’importance que la vidéo. C’est-à-dire qu’on est avec la nature. Il y a besoin d’humilité et d’humain.”

Pour transporter les instruments et le matériel jusqu’à la vallée où sont tournées les scènes, les équipes ont reçu l’aide de jeunes faisant du ski de fond. “Évidemment qu’on n’allait pas juste monter avec le scooter là-haut, avec le scooter des neiges. Ça aurait été beaucoup plus simple, on en aurait pour je pense 1 heure et deux personnes, mais ça a tellement plus de sens de faire comme ça”, raconte Camille Étienne. “C’est comme pour la nourriture, on essaye de faire tout végétarien, tout local, un peu en vrac… On essaye d’être en éco-production et de réduire l’impact de notre tournage pour que la semaine qu’on passe ici, elle soit en accord avec les valeurs qu’on prône derrière l’écran aussi, sinon ça n’a aucun sens.”