VIDEO. Autotune, PNL, environnement... Comment deux Marseillais veulent sauver les calanques

La Méditerranée à l'horizon, le soleil, une caméra qui flotte et deux hommes qui prennent la pose... Tout porte à croire qu'on se trouve dans le dernier clip du groupe PNL. Mais il s'agit en fait d'une parodie, une initiative citoyenne de deux amis marseillais qui veulent dépolluer les calanques. "Il y a un énorme engouement à Marseille autour de l’environnement, les gens en ont ras le bol", assure Eric Akopian, le fondateur de l'association "Clean my calanques" à l'origine de ce clip avec son ami et réalisateur de la cité phocéenne, Monsieur Mélo-DRI. Les deux hommes, amateurs de PNL, ont donc parodié le tube Oh la la du groupe originaire des Tarterêts (Essonne) pour "parler aux jeunes".

"Papiers, journaux, c'est dans la bleue, pas dans la jaune..."

"J’en avais marre, en fait, d’arriver dans des criques, dans des calanques et de voir des déchets qui gâchaient vraiment ce paysage majestueux. Je me suis dit qu’au lieu de me plaindre, j’allais passer à l’action", explique Eric Akopian. Son ami et lui réécrivent les paroles de la chanson et leur donnent une portée environnementale. Petits florilèges d'extraits : "Papiers, journaux, c’est dans la bleue, pas dans la jaune, pas dans la verte.Tu comprends rien ! Daltonien !" ; "Le plus hard, c'est pas les ronces, ronces, ronces... Ta nature, tu la défonces, fonces, fonces. T'as vu, t'as vu". L'association ne s'arrête pas là et organise également, régulièrement, des randonnées- nettoyages pour "faire du propre".