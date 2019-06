VIDEO. À Marseille, les participants du "Grand Défi" dépolluent leur mer

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Quelques panneaux de signalisation, des pneus, des trottinettes… On trouve de tout dans la Méditerranée. Trois Marseillais ont souhaité sensibiliser à la pollution des océans en lançant la première édition du "Grand Défi", une course de ramassage de déchets. Le but ? Sillonner la mer en kayak et récolter un maximum de détritus marins tout au long du parcours. Une vingtaine d'athlètes de haut niveau ont fait le déplacement pour encourager les participants et leur prêter main-forte. Ensemble, ils ont recueilli pas moins de 1200 kg de déchets, un chiffre qui prouve que leur mer est devenue un véritable vide-ordures.

Le grand nettoyage

"Énormément de pièces métalliques, des barrières, des structures de chantier, des poêles...", énumère Anthony Durand, organisateur de l'événement, alors qu'il marche parmi les agrégats de débris recueillis par les participants. Après avoir récuré une partie des fonds marins marseillais, les militants se sont attaqués au nettoyage de la terre ferme en sollicitant l'aide des passants.

La Méditerranée est l'une des mers les plus polluées au monde : elle compterait 1,25 million de fragments de plastique par kilomètre carré.