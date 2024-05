Trois baleines s'échouent sur trois plages distinctes en Corse, deux sont mortes

Trois baleines ont été découvertes échouées sur trois plages différentes de Corse, samedi 18 mai, a appris France Bleu RCFM de sources concordantes.

Les trois baleines se sont échouées sur les communes d'Aleria, de Serra di Fiumorbu et de Ghisonaccia, trois communes de Haute-Corse, ce samedi matin. Il s'agit de trois baleines à bec de Cuvier, une espèce connue pour nager très profondément et être généralement discrète et peu observée. La baleine échouée à Ghisonaccia mesurait six mètres et pesait 1,8 tonne.

Les trois découvertes ont nécessité l'intervention des secours et du groupe d'intervention en milieu aquatique des pompiers du département. Les trois animaux ont été retrouvés vivants, mais seul l'un d'entre eux a survécu et a été remis à l'eau.

3 Baleines cuviers échouées cette nuit sur les plages de Serra du Fium'Orbu, Ghisonaccia et Aléria Casabianda pic.twitter.com/HlHqt9MwYO — Giudici Francis (@FgiudiciFancis) May 18, 2024

Les carcasses des deux autres cétacés ont été remorquées à l'aide d'une grue fournie par une entreprise de BTP, avant d'être disposées dans des bacs étanches, précise à France Bleu RCFM Francis Giudici, le maire de Ghisonaccia.