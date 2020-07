Transition énergétique : les communes s’engagent

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cela fait désormais quatre ans qu’à Arras, dans le Pas-de-Calais, et les 45 communes du secteur, tout est mis en œuvre pour être plus vertueux en matière de consommation d’énergie. Cela commence par l’incitation de circuler à vélo avec, près de la gare, des garages qui permettent la location d’engins électriques. La communauté urbaine a également 15 millions d’Euros pour construire une immense chaufferie biomasse. Ludovic Jazac, responsable de la transition énergétique de la communauté urbaine explique : "Ce sont de grosses chaudières qui brulent du bois et qui chauffent de l’eau. Puis cette eau part sur un réseau de chaleur pour alimenter toute la ville et parcourt plus de 20 kilomètres dans la ville pour alimenter des bâtiments énergivores."

Montrer l’exemple

Un autre investissement a eu lieu dans cette salle de sport : dix panneaux électriques équipent le bâtiment en énergie verte. Le but pour la communauté urbaine est de montrer l’exemple. Nicolas Desfachelle, vice-président Divers gauche de la communauté urbaine déclare : "Ce n’est pas simplement quelque chose que l’on va décréter dans une salle de réunion, il faut que tout le monde soit convaincu de cela. Le rôle de la communauté urbaine est d’être le moteur et le facilitateur de cette dimension". La communauté accompagne aussi les entreprises dans cette démarche.

