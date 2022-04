Textile : les labels écolos sont-ils fiables ?

Pour vérifier si le vêtement que l'on achète est respectueux de l'environnement,

il existe plusieurs labels. "On peut se fier à Slow We Are par exemple créé par

des Français en 2016. Ils ont une démarche très complète, avec plus de 350 critères

examinés, la production, les pratiques sociales, la possibilité de recyclage",

détaille Sandrine Feydel, présente sur le plateau du 19/20, jeudi 14 avril. Dans

le même sens, il y aussi le label GOTS ou encore Oeko-Tex qui indique l'absence de

produits toxiques.



Attention aux arguments

Malgré tout, comment éviter les pièges ? Le prix est un premier indicateur. "Un

tee-shirt neuf à 2 euros ne peut pas avoir été produit dans des bonnes conditions

sociales et environnementales", explique Sandrine Feydel. Un prix élevé ne garantit

pas non plus de bonnes conditions alors le 2ème indicateur est l'étiquette."Le

lieu de fabrication et la provenance des matières premières sont de bonnes

indications", poursuit-elle. La journaliste recommande également de faire attention

à l'argument du "dernier kilomètre vertueux" effectué à vélo qui n'indique pas

le trajet parcouru avant.