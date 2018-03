Textile : de quelle matière seront faits les vêtements de demain ?

Sur le plateau du journal de 13 Heures, la journaliste Florence Griffon revient sur l'origine des textiles qui nous habillent. Elle détaille : "Le coton est la première fibre textile au monde, elle est très peu allergisante et permet à la peau de respirer. La soie, elle, a de bonnes propriétés isothermiques, elle est légère et agréable, mais aussi fragile et assez chère. Le lin est une fibre extrêmement solide, idéale pour les vêtements d'été puisqu'il absorbe beaucoup d'eau en donnant la sensation de ne pas mouiller la peau. Mais il se froisse très vite et c'est pour cette raison qu'une autre matière fait son retour : le chanvre. Il est confortable, respirant, antiallergique et se froisse moins facilement."

Les textiles de demain

D'autres matières sont actuellement à l'étude pour la création des vêtements de demain. La journaliste explique : "Des recherches sont déjà très avancées pour les fibres naturelles extraites de feuilles d'ananas. Des chercheurs japonais planchent de leur côté sur un tissu obtenu à partir des crustacés. D'autres envisagent le marc de café. Ces matières ont l'avantage d'être biodégradables et nous permettent de recycler certains déchets", conclut la journaliste.

