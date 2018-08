Si vous avez un Obama dans votre jardin, il s'agit d'une limace brésilienne invasive qui menace la biodiversité

Originaire du Brésil, la limace "Obama nungara" a débarqué en Europe dans les années 2000 lors de transport de pots de fleurs. Depuis, elle a colonisé plus de 60 département et menace les sols européens, rapportent nos confrères de France Bleu Dordogne.

Plate, visqueuse, de couleur marron-gris, la limace invasive Obama nungara a débarqué sur le continent européen depuis son Brésil natal via le transport de pots de fleurs. Et semble s’y porter merveilleusement bien : le nuisible invasif a colonisé une soixantaine de départements français et menace la biodiversité des sols, notamment en Dordogne, où sa présence a été confirmée, rapportent nos confrères de France Bleu Périgord.

"Obama nungara" se nourrit de lombrics

Cette limace, qui mesure entre cinq et dix centimètres et fait partie de la famille des Plathelminthes, raffole des lombrics, essentiels pour la santé de nos sols qu’ils régénèrent en permanence. Son nom n'a rien à voir avec un hommage douteux à Barack Obama, l'ancien président des Etats-Unis. En langue tupi, une famille de langues amérindiennes parlées par différents peuples natifs du Brésil, obama signifie "animal feuille".

L'espèce a donc trouvé un terrain parfait en Europe pour se nourrir, et s'est installé dans toute l’Europe : on la trouve en Angleterre, en Espagne, en Suisse ou encore en Italie.

La seule solution, à ce jour, pour s'en débarrasser, est de les écraser ou de les brûler une par une, explique Jean-Lou Justine, professeur au Muséum national d'histoire naturelle à France Bleu Périgord, en déplorant que, malgré une prise de conscience du problème, aucune étude n'ait encore été menée pour évaluer l'impact d'Obama nungara sur la biodiversité des sols qu'il occupe.