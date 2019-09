Saint-Malo : opération plages propres à l'occasion de la journée mondiale du nettoyage

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est une fouille minutieuse. Chaque centimètre carré de la plage de Saint-Coulomb (Ille-et-Vilaine) est inspecté. En famille, 30 bénévoles sont venus passer une partie de la journée à remplir les poubelles. "C'est amusant et dégoûtant en même temps. On trouve des choses pas très propres", explique une jeune fille. De loin, la plage semble préservée. Pourtant, il suffit de se pencher pour détecter des bouts de plastique et des mégots de cigarette.

"Les gens ne ramassent pas"

"Ce qui me surprend, c'est que les gens ne ramassent pas lorsqu'ils viennent s'amuser ou se promener avec les enfants", précise une mère de famille. Chacun est venu avec ses propres accessoires : des amis se sont équipés de gants de bricolage. L’événement est mondial : c'est le jour du nettoyage, organisé localement par des associations. Chaque année, des tonnes de déchets sont ramassées partout en France.

