Ressources naturelles : le sable victime de surexploitation

Le sable est devenu la deuxième ressource naturelle la plus exploitée de la planète. Pourquoi cette exploitation est-elle aujourd'hui menacée ? Éléments de réponse avec le journaliste Nicolas Chateauneuf, présent sur le plateau du 20 Heures, vendredi 8 septembre.

Le sable est la deuxième ressource naturelle la plus exploitée sur Terre. Mais aujourd'hui, son exploitation est menacée. Pourquoi ? "Tout simplement parce que, chaque année, nous exploitons 50 milliards de tonnes de sable. Elles sont extraites dans le monde bien plus que ce que la nature peut soutenir. (...) Ce sable provient essentiellement de carrières ou de rivières, mais de plus en plus des océans ou des côtes, qui fournissent aujourd'hui 10% du sable extrait", indique le journaliste Nicolas Chateauneuf, présent sur le plateau du 20 Heures, vendredi 8 septembre.

"On l'utilise absolument partout"

"Pourquoi cet appétit de sable insatiable ? Tout simplement parce qu'on l'utilise absolument partout : pour le béton des bâtiments, dans le bitume, le verre ou bien dans l'électronique", poursuit le journaliste. Quel est l'impact de cette surexploitation ? "D'abord, il y a l'érosion massive des côtes. Et puis, dans les mers chaudes, il y a notamment ces navires qui détruisent les récifs coralliens et donc qui réduisent le nombre de poissons", ajoute Nicolas Chateauneuf.