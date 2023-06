Reportage "Numéro un sur le podium des déchets", le mégot de cigarette traqué dans dix villes de France

Ramasser un maximum de mégots pendant trois heures, c’est le but de l’opération menée simultanément dans plusieurs villes de France comme à Nantes, Paris, Bordeaux, Lyon ou encore Marseille. Le record du monde à battre est de 855 000 mégots collectés.

À Marseille comme ailleurs, on trouve deux types de fumeurs. Il y a ceux qui font attention à leur mégot, comme cette femme : "Quand je finis de fumer, je mets les mégots dans une petite boîte en métal. Je ne les jette pas par terre". Et puis les autres, sans scrupules : "Il n’y a pas de poubelles partout donc je le jette par terre", lance cet homme visiblement agacé par la question. D’où le "mégothon" lancé samedi 3 juin dès 10 heures dans plusieurs villes de France, dont Marseille.

Car jeter un mégot par terre n'a rien d'anodin, rappelle Mathieu Witvoet de l'association Swim for change.

"Si je mets un mégot dans une bouteille d’eau d’un litre avec des poissons dedans, au bout de 96 heures, trois jours, ils vont mourir. Imaginez ça à l’échelle de 40 000 mégots par minute en France qui tombent par terre." Mathieu Witvoet, de l'association Swim for change à franceinfo

"C’est colossal comme problématique. C’est le premier déchet qu’on va retrouver sur les plages, dans les océans, poursuit Mathieu Witvoet. Le message qu’on veut faire passer c’est que c’est un petit geste qu’on peut faire mais qui derrière, peut sauver des vies de poissons, la croissance des arbres, les plantes qui sont autour de nous… Un impact du coup considérable".

" C’était important de venir à Marseille, la région de France avec le plus de fumeurs, souligne de son côté Chloé Léger, elle aussi, membre de l'organisation. On voulait sensibiliser cette population et vraiment leur expliquer que, quand on jette son mégot par terre, il va polluer la mer".

Et à Marseille, dans la foulée de ce mégothon, les bénévoles de Swim for change vont prendre la mer pour une nage en relais jusqu'à Barcelone d’une distance de 500 kilomètres, un chiffre symbolique que nous explique Chloé Léger : "On dit qu’un mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau. On ne réalise pas. C’est un tout petit bout de plastique mais derrière, il y a 4 500 substances chimiques qui vont venir polluer les eaux. C’est le numéro un sur le podium des déchets et le symbole de tous les autres". Avec à terme, l'objectif rêvé de "zéro mégot à terre, zéro mégot en mer".

Le record à battre samedi est de 855 000 mégots ramassés à Paris en 2021. Cette fois-ci les organisateurs de l'association Swim for change visent le million.