Recyclage : un tri des déchets inégal selon les départements

Composante majeure du recyclage de nos déchets, le tri est plus réalisé dans l'ouest de la France que dans le sud-est. Le journaliste Julien Duponchel était sur le plateau du 13 Heures pour faire le point sur les habitudes des Français.

Poubelle jaune, poubelle verte, poubelle bleue, poubelle rouge : les couleurs varient, mais le principe est identique. Trier ses déchets pour mieux les recycler est une habitude désormais ancrée dans le quotidien des Français. "Selon les dernières études réalisées, un Français sur deux trierait systématiquement ses déchets. Si on comptabilise les 'trieurs du dimanche', les occasionnels, cela représenterait 89 %", met en lumière le journaliste Julien Duponchel sur le plateau du 13 Heures. "En 2021, on a recyclé 72 % de nos emballages, ça représente à peu près de 3,8 millions de tonnes, l’équivalent en poids de 376 tour Eiffel pour donner un ordre de grandeur", poursuit-il.



Des incitations fiscales pour trier davantage

Une répartition des déchets recyclés inégale sur le territoire avec des bons et des mauvais élèves. Les comportements individuels ne sont pas les seuls responsables, les infrastructures pour un recyclage effectif ne sont pas les mêmes partout. "Il y a de grandes disparités entre les départements, le taux de recyclage est par exemple très élevé en Bretagne et dans les Pays de la Loire avec 40 % des déchets recyclés en moyenne alors qu’en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, c’est moins de 18 %. Les infrastructures en aval de la chaîne de tri ne sont pas présentes partout. Il y a par exemple beaucoup d’installation de compostage en Bretagne, moins dans le sud", commente Julien Duponchel.



Pour augmenter ce taux, certaines autorités locales mettent en place des incitations fiscales. "A Besançon, votre taxe d’ordure ménagère est calculée au poids de votre poubelle classique. Vous payez donc uniquement ce que vous jetez. Triez, compostez, vous rapporte donc de l’argent, et les résultats sont flagrants. 20 à 30 % de déchets en moins dans les poubelles par rapport au reste de la France", conclut le journaliste.